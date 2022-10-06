أطول قط فى العالم يدخل موسوعة جينيس (صور)

جدة - نرمين السيد - أطول قط فى العالم
ووفقا لتقرير ذكره موقع يو إس إيه توداى، فيبلغ القط فنرير من العمر عامين، وهو من نوع سافانا، وبلغ طوله 18.83 بوصة أى حوالى 47.8 سنتيمترا.
وقال موقع يو إس إيه توداى، إن مالك القط طبيب يدعى ويل باورز، من ولاية ميشيجان الأميركية، ومختص بـ فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، وتبنى القط عندما كان عمره 12 أسبوعا فقط.
ولفت إلى أن عائلة القط فنرير ليست غريبة عن الشهرة، حيث فاز 4 قطط منها بـ ألقاب موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
جدير بالذكر، أن قطط السافانا مثل فنرير تعتبر نوعا مهجنا، وتنتج عن تزاوج القطط المنزلية، والإفريقية البرية ذات الأذنين الكبيرتين، وفقا لما ذكرته جمعية القطط الدولية.
واكتسبت قطط السافانا شعبية كبيرة فى التسعينيات، وفى عام 2001، وافقت جمعية القطط الدولية على اعتبارها سلالة مسجلة.
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