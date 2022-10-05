جدة - نرمين السيد - وتعد إحدى الاستراتيجيات التى تستخدمها الشركة للقيام بذلك هى محاولة جنى المزيد من الأرباح من منصة إنستجرام. وسيتم دفع الإعلانات إلى المزيد من مناطق التطبيق، أى خلاصة الاستكشاف بالإضافة إلى موجز المنشورات من ملف تعريف المستخدم. ويمكن للعلامات التجارية حاليًا وضع إعلانات ضمن خلاصة الاستكشاف، لكن إعلانات موجز الملف الشخصى لا تزال فى مرحلة الاختبار. وتوفر ميتا كذلك لبعض المبدعين فرصة كسب جزء من الإيرادات من الإعلانات التى يتم عرضها فى خلاصات ملفاتهم الشخصية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انخفاض الأرباح.. إنستجرام تخطط لنشر الإعلانات فى التطبيق بشكل أوسع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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