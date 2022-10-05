149 مليون كيلومتر.. المسافة بين الشمس والأرض تسجل وحدة فلكية كاملة

جدة - نرمين السيد - وأشار المسند فى تغريدة له عبر حسابه على تويتر، إلى أن الوحدة الفلكية تساوى المسافة الوسطية بين كوكب الأرض والشمس "149600000 كم" التى يقطعها الضوء بـ 8.3 دقيقة، بحسب ما ذكرته "العربية".

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