بـ 3 ميكروفونات.. وان بلس تطرح سماعة جديدة «Buds Pro 2»

جدة - نرمين السيد - وتحتوى سماعة "OnePlus Buds Pro 2" على محركات تشغيل صوت مزدوجة بحجم 11 و6 مللى متر. وتتمتع السماعة الجديدة بقدرتها على عزل الضوضاء، كما يتوفر بها ثلاثة ميكروفونات في كل سماعة أذن لتحسين عزل الصوت أثناء المكالمات. وتعمل سماعة وان بلس الجديدة ببطارية تجعلها تعمل حتى 6 ساعات وأحيانا 9 ساعات.

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