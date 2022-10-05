أرجل ضفدع تحقق حلم الثراء لـ تايلاندى

جدة - نرمين السيد - وأشار التايلاندى الذى يدعى "سومبون تواكروال" إلى أنه وجد ضفدعا أمام منزله، موضحا أنه السبب وراء سعادته وغناه.

وأوضح سومبون تواكروال صاحب الـ 50 عاما، أن السر وراء غناه هو عدد أرجل الضفدع.

ولفت التايلاندى إلى أنه منذ ظهور ذلك الضفدع فى منزله وبدأ يجنى أموالا كثير خلال لعبة "القمار"، وفقا لصحيفة "الديلى ستار".

وكان يستخدم رقم 6 أثناء اللعبة، هو نفس عدد الأرجل التى يمتلكها ضفدعه، لذا كان هو صاحب الحظ فى حياته.

وبدأ يتحدث لوسائل الإعلام المحلية عن ضفدعه الذى يتغير لونه بين الأخضر والذهبى، كما أنه كان يتمتع بشخصية هادئة.

وقرر تخصيص مسبح خاص لصاحب الحظ فى حياته، حتى يترك بحرية.