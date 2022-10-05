جدة - نرمين السيد - وكشفت هواوى عن بعض التفاصيل المتعلقة بهاتفها الجديد "nova 10 SE"، ويتميز بتصميمه النحيف وسعة بطاريته الكبيرة. وأشارت إلى أن الهاتف يأتى بشاشة من نوع "OLED" والذى يبلغ حجمه 6.67 بوصة وجودة عرض "Full HD+". ويزود الهاتف بكاميرا أمامية ذات دقة 16 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بمستشعر رئيسى بدقة 108 ميجابيكسل، كما تضم مستشعر آخر بدقة 8 ميجابيكسل. ويقترن "Huawei nova 10 SE" بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت. ويُطرح الهاتف ببطارية كبيرة ذات سعة 4500 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، كما يتوفر بألوان وهم الأخضر والأسود والفضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتصميم نحيف وبطارية كبيرة.. هواوى تكشف رسميا عن «nova 10 SE» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.