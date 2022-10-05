«إيريكا إيرفين».. عارضة أزياء تتعرض للتنمر والسبب طولها (صور)

جدة - نرمين السيد - إيريكا إيرفين

وتعد إيريكا إيرفين من عارضات الأزياء التى تتمتع بشهرة واسعة فى العالم لأناقتها وطولها المميز الذى يبلغ 2.3 متر.

سر طول إيريكا إيرفين

وكشفت إيريكا عن سر طولها، مشيرة إلى أنها تنتمى إلى عائلة ذات أصول ألمانية تشترك جيناتها فى الطول، حيث أن جميع أفراد عائلتها طول القامة.

من هى إيريكا إيرفين؟

ولمن لا يعرف "إيريكا إيرفين"، فهى عارضة أزياء عالمية ولدت فى 1979 بكاليفورنيا، فازت بشهرة واسعة بسبب طولها، حيث تحمل لقب "أمازون إيف".

كما شاركت فى مهنة التمثيل وقدمت العديد من أفلام الرعب، ولكنها اعتزلتها بسبب منحها أدوار الوحوش والمخلوقات الفضائية.

التنمر فى حياة إيريكا إيرفين

وتعرضت إيريكا للكثير من المضايقات وخصوصا خلال فترة المراهقة، بسبب طولها، ولكن مع مرور السنين نجحت فى التغلب على الأمر وتقبلت صورتها وهيئتها.

وأًصبحت إيريكا تفتخر بطولها وبكونها تنظر إلى جميع النساء من الأعلى.

صور إيريكا إيرفين

موسوعة جينيس

وبسبب طولها الذى تعرضت إلى التنمر بسببه خلال مراهقتها، كان سبب أيضا لفخرها فى 2011، وذلك بعد تحطيم الرقم القياسى لموسوعة جينيس لكونها أطول عارضة أزياء محترفة بالعالم.

زواج إيريكا إيرفين

وتزوجت إيريكا إيرفين من رجل يكبرها بسنوات كثيرة، وذلك بسبب طوله أيضا مما يجعل المظهر طبيعى وأقل لفتا للأنظار.

وفى عام 2013، عندما بلغت إيريكا 34 عاما، التقيت مع رجل يدعى "دينيس هارجوف" صاحب الـ 60 عاما وتزوجت منه لكونه أقصر منها بقليل إذ بلغ طوله 1.93 متر.