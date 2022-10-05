للتخلص من المتطفلين.. ميزة جديدة من واتساب تحمى الفيديوهات والصور

جدة - نرمين السيد - وأشار واتساب إلى اقتراب موعد طرح ميزة جديدة تزيد من خصوصية المستخدمين، وحمايتهم من المتطفلين.
وتمنع ميزة واتساب الجديدة المستخدمين من التقاط "سكرين شوت" سواء للصور أو الفيديوهات الموجودة داخل المحادثات.
ومن خلال تلك الميزة، لن يتمكن الأفراد من التقاط "سكرين شوت"، وعند محاولة التقاطها تظهر الصورة سوداء، وذلك بسبب سياسة الأمان.
ولكن تقتصر تلك الميزة على الصور ومقاطع الفيديو فقط، لذا يمكن للمستلم التقاط سكرين شوت للمحادثات حتى لو كانت تحتوى على بعض الرسائل المختفية.
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