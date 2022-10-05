قلى البطاطس وحلقات البصل.. أعمال مخصصة للروبوت «فليبى 2»

جدة - نرمين السيد - وطرحت شركة "ميسو روبوتيكس" بجنوب كاليفورنيا، روبوت يدعى "فليبى 2"، الذى يقوم آليا بعملية قلى البطاطس والبصل وغيرها من الأصناف.

ويتكون الروبوت من ذراع كبيرة آلية، ويتم توجيهها من خلال الكاميرات والذكاء الاصطناعى، حيث يتميز بقدرته على إخراج الأطعمة من الفريزر وغمرها فى الزيت وتسويتها بالإضافة إلى تقديمها على صينية.

وأشارت الشركة إلى الروبوت فليبى 2 يستطيع طهى العديد من الوجبات بوصفات مختلفة فى وقت واحد.

ويؤدى وجود فليبى 2 فى المطاعم، إلى قلة الحاجة لوجود طاقم لتقديم الطعام وسرعة تسليم الطلبات فى النوافذ المخصصة لتسلم الطلبات خلال المرور بالسيارة، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "البيان".

وقال مايك بيل، الرئيس التنفيذى لشركة ميسو: "عندما يأتى طلب ما من خلال نظام المطاعم، فإنه يسجل تلقائياً التعليمات لفليبى .. كما أنه يفعل ذلك بشكل أسرع أو أكثر دقة، مع توفير الثقة والسعادة بشكل أكبر مما يفعله معظم البشر".