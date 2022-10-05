الاتحاد الأوروبى يجعل شاحن USB من هذا النوع إلزاميا لجميع الهواتف

جدة - نرمين السيد - وهذا القرار هو الأول من نوعه فى العالم الذى من المتوقع أن يؤثر على شركة "آبل" المصنعة لأجهزة "آيفون" أكثر من منافسيها.

ويؤكد التصويت اتفاقًا سابقًا بين مؤسسات الاتحاد الأوروبى وسيجعل موصلات USB Type-C التى تستخدمها الأجهزة التى تعمل بنظام "أندرويد" معيار الاتحاد الأوروبى، مما يجبر "آبل" على تغيير منفذ الشحن الخاص بها لطرازات "آيفون" والأجهزة الأخرى.

من بين كبار مزودى الأجهزة الإلكترونية للعملاء الأوروبيين، من المتوقع أن تكون "آبل" من بين الأكثر تضررًا، لكن المحللين يتوقعون أيضًا تأثيرًا إيجابيًا محتملاً لأنه قد يشجع المتسوقين على شراء أحدث أدوات الشركة بدلاً من تلك التى لا تحتوى على USB Type-C.

قال المحللون إن الصفقة تشمل أيضًا أجهزة القراءة الإلكترونية وسماعات الأذن وغيرها من التقنيات، مما يعنى أنه قد يكون لها تأثير أيضًا على سامسونج وهواوى وغيرهما من صانعى الأجهزة.

ولم تكن "آبل" و"سامسونج" و"هواوى" متاحة على الفور للتعليق على هذه الأنباء.

حذرت شركة آبل فى الماضى من أن الاقتراح سيضر بالابتكار ويخلق جبلًا من نفايات الإلكترونيات.

ودعم المشرعون فى الاتحاد الأوروبى الإصلاح بأغلبية كبيرة، حيث أيده 602 صوت وعارضه 13 فقط.

نوقش التغيير منذ سنوات وكان مدفوعًا بشكاوى من مستخدمى "آيفون" و"أندرويد" حول الاضطرار إلى التبديل إلى أجهزة شحن مختلفة لأجهزتهم.