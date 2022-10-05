فى فلوريدا.. امرأة حامل تتحدى إعصار إيان (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - بدأت هانا كاى ويليامز، 22 عامًا، من ملبورن - حوالى 70 ميلًا جنوب شرق أورلاندو - تعانى من الانقباضات فى وقت متأخر من مساء الثلاثاء. وكانت المنطقة تعانى بالفعل من علامات الإعصار القادم مع هبوب رياح شديدة وأمطار تهطل بالفعل.

قالت ويليامز، إنها كانت تعلم أنها ستدخل المخاض قريبًا، لذا قامت هى وخطيبها ووالدتها بقيادة السيارة خلال الظروف الغادرة إلى مركز هولمز الطبى الإقليمى التابع لهيلث فيرست.

وقال ويليامز لشبكة "ABC News": "قررنا الذهاب إلى المستشفى فى الثانية صباحًا لأن هذا هو الوقت الذى بدأت فيه الانقباضات حقًا". "كانت السيارة تتأرجح فى مهب الريح وكان المطر غزيرًا، لكن زوجى سائق رائع لذا كنت فى أيد أمينة".

وصلوا إلى المستشفى فى الساعات الأولى من صباح الأربعاء، لكن ولادة ويليامز لم تأت بسرعة. كانت فى المخاض لأكثر من 20 ساعة حيث أطلق إعصار إيان العنان لأمطار غزيرة ورياح تزيد سرعتها عن 40 ميلاً فى الساعة فى الجزء الأوسط من الولاية.

قرر الأطباء أن هناك حاجة لإجراء عملية ولادة قيصرية طارئة لأن حيث كانت هناك علامات على وجود ضائقة جنينية، والتى تحدث عندما يعانى الجنين من تغيرات فى معدل ضربات القلب أو تظهر عليه علامات الحرمان من الأكسجين قبل أو أثناء المخاض.

وقالت ويليامز "كان من الواضح جدا أن عنق الرحم لم يتوسع تماما ولن نحظى بولادة طبيعية". "لقد كان الأمر محبطًا بعض الشيء بسبب كل العمل البدنى الشاق الذى تم القيام به قبل ذلك، لكننى كنت أعرف أننى أريد ما هو الأفضل لى ولطفلى".

بفضل الرعاية الطبية، أنجبت ويليامز طفلة سليمة تدعى "وجيهة" فى الساعة 10:11 مساءً بالتوقيت الشرقى، تزن سبعة أرطال و13 أونصة وقياس 20 بوصة، وقالت إن الاسم يعنى "امرأة جميلة" و"مجيدة".

بعد المخاض الصعب والطقس القاسى، قالت الأم الجديدة إنها وعائلتها يشعرون بالامتنان لوجيهة بصحة جيدة.

تُنسب "ويليامز" الفضل أيضًا إلى طاقم التمريض وكل فرد فى الفريق الطبى للحفاظ على هدوئها أثناء الولادة الصعبة.

وقالت لشبكة "ABC News": "لا أعتقد أننى كنت سأجتاز المخاض بهدوء كما فعلت بدونهما".