يوم المعلم العالمى 2022.. تاريخه وتفاصيل الاحتفال به هذا العام

جدة - نرمين السيد - يوم المعلم العالمي 2022

يوم المعلمين 2022؛ يأتى أيضا لمناقشة أهم الأزمات التى تعيق عمل المعلمين، وأهم المشكلات التى تواجههم فى حياتهم فى جميع دول العالم فى وسيلة لإيجاد حلول ناجعة لها.

الاحتفال بـ يوم المعلم العالمى 2022 يأتى أيضا بشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للتعليم.

ويأتى الاحتفال بـ يوم المعلمين من كل عام بعد التوقيع الذى تم فى عام 1966 بين "اليونسكو"، ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والذى حدد المعايير المتعلقة بحقوق المعلمين ومسؤولياتهم، وتوظيفهم وظروف التعليم والتعلم فى شتى بقاع العالم.

يوم المعلم العالمي 2022

يوم المعلمين 2022، يهدف فى المقام الأول كما تقول منظمة "اليونسكو" على موقعها الإلكترونى الرسمى، إلى التفكير فى الدعم الذى يحتاجه المعلمون؛ لنشر مواهبهم ومهنتهم بالكامل، وكذلك إعادة التفكير فى الطريق إلى الأمام للمهنة التليدة على مستوى العالم.

وذكرت اليونسكو أن موضوع يوم المعلمين 2022، سيكون تحت عنوان "تحول التعليم يبدأ بالمعلمين"، لافتة إلى أن الاحتفالات ستتناول الالتزامات والدعوات إلى العمل التى تم التعهد بها فى قمة تحويل التعليم التى وُقِّعت فى شهر سبتمبر 2022.

يوم المعلم العالمي 2022

وتابعت اليونسكو: "الاحتفال بـ يوم المعلم العالمى 2022، يستمر لمدة 3 أيام، فى مقر اليونسكو، وسيتضمن حفل منح جائزة "اليونسكو- حمدان لتطوير المعلمين"، وسلسلة من الفعاليات التى تتضمن أهمية ضمان ظروف العمل اللائقة للمعلمين فى تحقيق أنظمة تعليمية أكثر مرونة".

وكانت مديرة اليونسكو أودرى أزولاى، وجيلبرت أنجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لليونيسف، وديفيد إدواردز الأمين العام المنظمة الدولية للتعليم، قد أعلنا عن رسالة مشتركة فى يوم المعلمين 2022، قالوا فيها: "فى يوم المعلمين 2022، نحتفل بالدور الحاسم للمعلمين فى تحويل إمكانات المتعلمين من خلال ضمان حصولهم على الأدوات التى يحتاجونها لتحمل المسؤولية عن أنفسهم وعن الآخرين وعن الكوكب".

وأضافوا فى يوم المعلم العالمى 2022: "وندعو البلدان إلى ضمان الوثوق بالمعلمين والاعتراف بهم كمنتجين للمعرفة وممارسين عاكسين وشركاء فى السياسات".

يوم المعلم العالمي 2022

وفى سياق متصل، احتفل محرك البحث العالمى العملاق "جوجل" بـ يوم المعلم العالمى 2022 أو يوم المعلمين 2022.