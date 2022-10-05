يوم المعلمين 2022.. هكذا يحتفل جوجل (صورة)

جدة - نرمين السيد - يوم المعلمين 2022

وقام جوجل بتغيير وجهته المعهودة احتفالا بـ يوم المعلمين 2022، والذى يوافق اليوم الأربعاء 5 أكتوبر من كل عام، حيث زين واجهته الرئيسية بعديد من الأدوات المدرسية.

يوم المعلم العالمى 2022 يقام سنويًا فى 5 أكتوبر، وتم بدء الاحتفال به عام 1994م، بناء على التوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين.

وحددت توصية منظمة التربية والعلوم والثقافة اليونسكو المعايير المتعلقة بسياسة موظفى التعليم والتوظيف والتدريب بالإضافة إلى التعليم المستمر للمعلمين وتوظيفهم.

وتم تخصيص يوم المعلم العالمى لـ التركيز على تقدير وتقييم وتحسين أحوال وظروف المعلمين فى العالم، وإتاحة الفرصة للنظر فى القضايا والأزمات التى تواجههم.