توقعات الأبراج الأربعاء 5 أكتوبر 2022.. نصائح من ذهب فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأربعاء

الحمل

اعترف بخطئك واسعى للحلول ولا تقف مكانك مكتوف اليدين، وكن قريبًا من أسرتك.

الثور

استمر فى العمل والتطور لتحقق كافة أهدافك، واحتوى شريك حياتك وتحدث معه عما يقلقه.

الجوزاء

اكتسب مهارات جديدة لتصل إلى مكانة أفضل فى عملك، وتصرف بعقلانية فى علاقتك العاطفية وتعامل بهدوء.

السرطان

تستطيع تخطى كافة المشكلات التى تواجهك فى العمل فتماسك، وتعامل مع شريك حياتك برفق وتفاهم.

الأسد

تعامل بحكمة مع الأشخاص وركز فى عملك، واحرص على تحسين علاقتك بشريك حياتك وانصت له.

العذراء

احرص على تحسين وضعك فى العمل لتحقق ما تريد، وتخلص من الروتين وقم بأشياء تُشعرك بالسعادة.

العقرب

تقبل التغيير واسعى دائمًا للأفضل، وتواصل مع أصدقائك ولا تهمل علاقتك بهم.

الميزان

اجتهدك فى عملك وحاول تحسين وضعك المادى، وقدم الدعم لأسرتك وعائلتك واخبرهم أنك تحبهم.

الجدى

تعاون مع زملائك لمصلحة العمل، واوجد حلول لكافة المشكلات بينك وبين شريك حياتك بسرعة حتى لا تسوء العلاقة.

القوس

جدد طاقتك وحافظ على شغفك لتستطيع المواصلة، واسترجع ذكرياتك الجميلة مع أصدقائك فالصداقة من أنبل العلاقات.

الحوت

كن إيجابيًا وواكب التطورات وواصل سعيك، واخرج فى نزهة مع شريك حياتك لتتحسن حالتك المزاجية.

الدلو

نفذ المهام الموكلة إليك فى العمل وحافظ على نشاطك وحيويتك، وافتح قلبك للشخص الذى تشعر تجاهه بحب وأمان.