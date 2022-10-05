دولة إفريقية هى الأغلى بالعالم فى أسعار الإنترنت

ونقلت صحيفة "إندبندانت" الأوغندية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج بحث الشركة التى تتخذ من هولندا مقرا لها، أن القدرة على تحمل تكاليف الإنترنت فى أوغندا يأتى فى المرتبة 116 من بين 117 دولة شملها الاستطلاع من جميع أنحاء العالم؛ مما يعنى أن الإنترنت فى أوغندا ليس ميسور التكلفة مقارنة بالمعايير العالمية.
ومن أجل تحمل تكلفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، يتعين على الأوغنديين العمل 510 مرات أكثر من المواطنين فى دول أخرى لا تكلفهم حزمة واحد جيجابايت سوى خمسة ثوانٍ شهريًا.
وفى الوقت نفسه، يكلف النطاق العريض الثابت المواطنين الأوغنديين حوالى 59 ساعة من وقت العمل كل شهر.
وكانت تقديرات البنك الدولى الصادرة فى تقريره حول التنمية لعام 2021 قد أشارت إلى أن تحقيق الوصول الشامل إلى الإنترنت ذى النطاق العريض بحلول عام 2030 سيتطلب استثمارًا يقارب 100 مليار دولار أمريكى فى إفريقيا وحدها، بجانب استثمارات أخرى، لخفض تكاليف التجزئة لاستخدام الإنترنت.
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