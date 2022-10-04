بقيمة 4 ملايين دولار.. فوز 433 شخصا بجائزة «اليانصيب» الكبرى فى الفلبين!

جدة - نرمين السيد - ويعتبر هذا أكبر عدد من الأشخاص الذين فازوا على الإطلاق بجائزة اليانصيب الكبرى فى الفلبين، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكانت التركيبة الفائزة من الأرقام فى نهاية الأسبوع الماضى، عبارة عن سلسلة من الأرقام التى كانت جميعها مضاعفات 9.

وطلب كوكو بيمنتيل، زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ الفلبينى، إجراء تحقيق فى النتائج "المشبوهة"، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".

ويختار المشاركون فى مسابقة "اليانصيب"، 6 أرقام "بين الرقمين 1 و55" للفوز بالجائزة الكبرى، ويجب أن تتطابق جميع أرقام اللاعب الستة مع تلك التى يتم الإعلان عنها رسميًا.

وأوضح بيمنتيل أن ألعاب اليانصيب هذه مرخصة من جمهورية الفلبين، لذلك نحتاج إلى الحفاظ على نزاهة هذه الألعاب.

وسعى ميلكيادس روبلز، المدير العام لمكتب اليانصيب الخيرى الفلبينى، لطمأنة الجمهور، يوم الأحد، مشيرًا إلى أن سحب الأرقام الفائزة لا يمكن التلاعب به.