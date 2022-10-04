قبل الإعلان الرسمى.. مواصفات نظارة الواقع الافتراضى Quest 3 من ميتا

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يعقد المؤتمر فى 11 أكتوبر، وسيكون Meta Connect 2022 أول مؤتمر منذ أن أعادت الشركة تسمية Quest 2، ورغم ذلك فإنه من المفترض أن تبقى نظارة Meta Quest 2 فى الأسواق لفترة من الوقت، مع تقديم Quest 3 فى وقت ما من العام المقبل، وبالرغم من أنه لم يتم الكشف عن تاريخ إصدار Quest 3 فقد كشفت تقارير عن مواصفات النظارة الجديدة.

وأشارت التقارير إلى أن النظارة تحمل الاسم الرمزى Stinson ستكلف النظارة حوالى 400 دولار، وستقدم ميزات أقل من Quest Pro، والتى يشاع أنها ستكلف أكثر من 1000 دولار.

وأوضحت التقارير أن نظارة Quest 3 لن تدعم تتبع العين أو الوجه، على عكس نظارة PlayStation VR 2 المرتقبة، وستحتوى النظارة الجديدة من ميتا على مجموعة من الكاميرات الرباعية، ومستشعر عمق لتتبع 6 DoF بجانب إنها ستسخدم شاشات من الكريستال السائل، وليست شاشة OLED المتوقعة فى نظارات Quest Pro و PlayStation VR 2.

ويقال إن Quest 3 ستكون متوافقة مع قاعدة الشحن الخاصة بـ Quest Pro بالإضافة إلى وحدات التحكم المتقدمة فى Quest Pro.

ولفتت التقارير إلى أن نظارة الواقع الافتراضى Quest 3 تأتى بعجلة التمرير بين الحدقتين، والتى فشلت Oculus فى تنفيذها على Quest 2، وتحتوى النظارة على مروحة واحدة، وزرين ماديين فقط، ومعالج Snapdragon XR2 Gen 2.