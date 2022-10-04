علق فى مروحيتها بالفضاء.. «ناسا» تحقق فى جسم غريب على المريخ (صورة)

جدة - نرمين السيد - ولاحظ الخبراء جسمًا غريبًا عالقًا فى مروحية "Ingenuity" التى أطلقتها "ناسا" إلى الكوكب الأحمر فى وقت سابق.

وتم رصد الجسم الغامض، الذى أطلق عليه مسؤولو "ناسا" "FOD" بمجرد أن نفذت المروحية الصغيرة رحلتها الثالثة والثلاثين بنجاح.

وجرى إطلاق هذه المروحية، فى فبراير 2021، للبحث عن "علامات الحياة" على الكوكب الأحمر.

وأوضحت "ناسا" أن جميع عمليات القياس عن بُعد وعمليات البحث لا تظهر أى مؤشر واضح، ما يزال الفريق يعمل على تحديد مصدر الجسم.

ورجح خبراء أن يكون الجسم الغريب حطامًا لإحدى الروبوتات التى أنجزت مهمات سابقة على سطح المريخ.