جوجل تطلق آخر تحديث لهاتفى Pixel 4 و XL 4

جدة - نرمين السيد - ويشمل التحديث الجرعة المعتادة من إصلاحات الأخطاء الطفيفة وتصحيحات الأمان فقط، لكن لا يمكن الاعتماد على أى شىء يتجاوز ذلك.

ومن المتوقع أن يتلقى Pixel 4a إصدارًا منتظمًا وتحديثات أمنية حتى أغسطس 2023، بينما يظل 4a 5G

آمنًا حتى شهر نوفمبر المقبل.

وفى حالة إذا كان يمتلك المستخدم هاتف Pixel 6 فإن المجموعة بأكملها تعد أول مجموعة من جوجل تحصل على 5 سنوات من التحديثات الأمنية الموعودة.