أخيرا.. اعتماد «شاحن سلكى موحد» لجميع الهواتف

ووافق البرلمان الأوروبى، وفقا لشبكة "يورونيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، على تشريع جديد سيتمكن المستهلكون من خلاله قريبا من شحن جميع أجهزتهم الإلكترونية بشاحن واحد وذلك اعتبارا من نهاية عام 2024.
ويتضمن هذا التشريع أن تكون كافة الأجهزة الإلكترونية الجديدة مزودة بمنفذ شحن "يو إس بى" من النوع "سى".
وكان الاتحاد الأوروبى قد قرر فى 7 يونيو الماضى اعتماد شاحن سلكى موحد لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات، الأمر الذى سيجبر شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "أبل" على تغيير سلك التوصيل لشحن الأجهزة المعنية، امتثالا لقرار التكتل الاقتصادى القارى.
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