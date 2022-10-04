للتخلص من وجعها.. بريطانية تحرق فستان زفافها بعد طلاقها (صور)

جدة - نرمين السيد - وتوصلت الفتاة إلى حل وهو حرق فستانها الذى يبلغ قيمته 800 جنيه إسترلينى، معتقدة بأن ذلك يعالج نفسيتها بعد آلامها.

وقامت البريطانية إيما لو، البالغة 38 عاما من عمرها، بتغطية الفستان بالطلاء ثم أشعلت النار فيه.

ويذكر أن إيما انفصلت عن زوجها فى 2018، بعد زواج دام أربع سنوات ونصف وعلاقة استمرت 10 سنوات، وفقا لموقع "ديلى ميل".

وذهبت إيما لو إلى رحلة ولجأت إلى تلك الطريقة لمساعدتها فى شفائها من آلامها، وعلقت: " لم تأت بعض الآلام التى أصابنى بها من زوجى فحسب، بل جاءت فى الماضى وصدمة الطفولة من التبنى عند الولادة والتخويف فى المدرسة".