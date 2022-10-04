لتعديل التغريدات.. تويتر يطرح ميزة جديدة للمغردين

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه بدأ فى طرح زر التعديل فى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن تتوفر للمشتركين فقط فى "Twitter Blue".

وتعد "Twitter Blue" هى خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك فيها مقابل 5 دولارات شهريا فى عدد من الدول، كما يسعى التطبيق خلال الفترة الحالية بتوفيرها فى الولايات المتحدة.

وتساعد تلك الميزة المغردون بتصحيح الأخطاء الإملائية خلال مدة 30 دقيقة، كما يمكنهم إجراء تعديلات تصل إلى خمس مرات خلال هذا الإطار الزمنى.

وأوضح تويتر نجاح المرحلة التجريبية التى أطلقتها لتلك الخاصية خلال الشهر الماضى، لذا تبدأ فى توسيع نطاقها بمختلف البلدان.

ويظهر للمستخدمين علامة فى صورة قلم، للدلالة على أن التغريدة تعرضت للتعديل، وسيتاح لهم معاينة النسخ السابقة منها.