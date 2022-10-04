جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه بدأ فى طرح زر التعديل فى كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ولكن تتوفر للمشتركين فقط فى "Twitter Blue".
وتعد "Twitter Blue" هى خدمة مدفوعة يمكن الاشتراك فيها مقابل 5 دولارات شهريا فى عدد من الدول، كما يسعى التطبيق خلال الفترة الحالية بتوفيرها فى الولايات المتحدة.
وتساعد تلك الميزة المغردون بتصحيح الأخطاء الإملائية خلال مدة 30 دقيقة، كما يمكنهم إجراء تعديلات تصل إلى خمس مرات خلال هذا الإطار الزمنى.
وأوضح تويتر نجاح المرحلة التجريبية التى أطلقتها لتلك الخاصية خلال الشهر الماضى، لذا تبدأ فى توسيع نطاقها بمختلف البلدان.
ويظهر للمستخدمين علامة فى صورة قلم، للدلالة على أن التغريدة تعرضت للتعديل، وسيتاح لهم معاينة النسخ السابقة منها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتعديل التغريدات.. تويتر يطرح ميزة جديدة للمغردين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.