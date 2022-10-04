فى اليوم العالمى للحيوان.. أنواع غريبة مهددة بالانقراض (صور)

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للحيوان

ويعد اليوم العالمى للحيوان من الاحتفالات العالمية التى تستهدف التركيز على حقوق الحيوان سواء من خلال الرفق به أو الاعتناء به وحماية الأنواع القليلة من الانقراض.

ويرجع سبب الاحتفال باليوم العالمى للحيوان، لأجل إحياء ذكرى القديس الكاثوليكى فرنسيس الأسيزى، والذى كان ينادى بالرفق بالحيوانات دائما طوال عمره، وتوفى فى مثل هذا اليوم 4 أكتوبر 1226م.

بداية الاحتفال باليوم العالمى للحيوان

وبدأ الاحتفال باليوم العالمى للحيوان، بعد اتخاذ قرار خلال المؤتمر الدولى لحركة حماية الطبيعة، والذى عقد فى فلورنسا، بدولة إيطاليا عام 1931م.

وخلال ذلك الاحتفال، تم وضع المبادئ للحفاظ على الحيونات من الانقراض بواسطة الجمعية الدولية لحقوق الحيوان، بمناسبة الاجتماع الدولى لحقوق الحيوان الذى تم انعقاده فى لندن يوم 21 إلى 23 سبتمبر عام 1977.

أغرب الحيوانات

وطرح الاتحاد العالمى للحفاظ على البيئة قائمة بها أغرب أنواع الحيوانات وأكثرها ندرة، منها:

-القرد ذو الأنف الأفطس:

يظهر ذلك القرد فى الصور بأنف غير عادية، حيث من المعروف عنه أنه يعطس عندما تمطر السماء.

-السمكة ذات اليد:

توصل العلماء مؤخرا إلى 14 نوعا من الأسماك والتى تتمتع بزعانف تشبه اليد، حيث منها 9 أنواع مهددة بالانقراض.

-السحلفاة الرخوة:

تأتى تلك السلاحف الصغيرة برقبة طويلة وبأنف يشبه الأنبوب لأجل التنفس تحت الماء.

-السالبيات:

تتغذى على الهائمات البحرية، والتى لا تمتلك عمودا فقريا، كما تتحرك فى الماء عن طريق الانقباض، وبذلك تقوم بضخ الماء خلال جسمها الهلامى، لكى تحصل على الهائمات النباتية التى تتغذى عليها بعد ترشيحها من الماء.

-دولفين نهر الأمازون الوردى:

تعرف باسم الدلافين النهرية الوردية، حيث تتميز بلونها الرمادى الفاتح الذى يتحول إلى الوردى مع تقدم السن.