بوزن 70 كيلوجرام.. سلحفاة تتمشى فى شوارع طوكيو (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويحرص مسن يابانى يدعى هيساو ميتانى على العناية بتلك السلحفاة الأفريقية وكأنها حيوان أليف.
وتعد تلك السلحفاة الملقبة بـ"بون تشان" من الحيوانات الشهيرة بين البشر فى شوارع طوكيو، حيث يستدير الناس إليها دائما لرؤيتها أثناء سيرهم.
وتبنى هيساو البالغ من العمر 62 عاما تلك السحلفاة من متجر للحيوانات الأليفة منذ أكثر من 20 سنة، وفقا لما جاء فى "البيان".
وكان يبلغ طولها 10 سنتيمتر، ومنحها هيساو اسم "بون تشان"، وبدأت تصاحبه فى تنزهاته اليومية.
وتعشق "بون تشان" التنزه والجزر والخس، كما ترتدى معطفا يتكيف مع قوقعتها خلال الشتاء.
ويعتقد اليابانيون أن السلحفاة من مصادر جلب الحظ والسعادة وطول العمر فى اليابان.
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