ميتا تطلق أدوات برمجية لـ تطبيقات الذكاء الاصطناعى (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - قالت شركة ميتا العالمية العملاقة، إنها أطلقت مجموعة جديدة من أدوات البرمجيات المجانية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى التى يمكن أن تسهل على المطورين التبديل بين الرقائق الأساسية المختلفة.





شركة ميتا

تعتمد منصة ميتا الجديدة للذكاء الاصطناعى مفتوحة المصدر على إطار عمل تعلم آلى مفتوح المصدر يسمى "PyTorch"، ويمكن أن تساعد فى تشغيل الكود بما يصل إلى 12 مرة أسرع على شريحة "A100" الرائدة من شركة "Nvidia" أو أسرع بأربع مرات على "Advanced Micro"، وقالت إن شريحة "MI250" من "AMD".

قال ميتا فى منشور بالمدونة إن المرونة التى يمكن أن توفرها البرامج لا تقل أهمية عن زيادة السرعة.

أصبحت البرمجيات ساحة معركة رئيسية لصانعى الرقائق الذين يسعون إلى بناء نظام بيئى للمطورين لاستخدام رقائقهم.

تعتبر منصة "CUDA" من "Nvidia" هى الأكثر شعبية حتى الآن فى مجال عمل الذكاء الاصطناعى.

ومع ذلك، بمجرد أن يصمم المطورون كودهم لرقائق "Nvidia"، يصعب تشغيله على وحدات معالجة الرسومات، من منافسى "Nvidia" مثل "AMD".

وقالت ميتا إن البرنامج مصمم للتبديل بسهولة بين الرقائق دون أن يتم قفله.

وأضافت "Meta" فى منشورها على المدونة: "أن الدعم الخلفى الموحد لوحدة معالجة الرسومات «GPU» يمنح مطورى التعلم العميق المزيد من خيارات موردى الأجهزة بأقل تكاليف ترحيل".

تم تصميم برنامج "ميتا" من أجل عمل "AI" يسمى الاستدلال، وهو عندما يتم استدعاء خوارزميات التعلم الآلى التى تم تدريبها سابقًا على كميات هائلة من البيانات لإصدار أحكام سريعة، مثل تحديد ما إذا كانت الصورة لقط أو كلب.