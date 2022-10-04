توقعات الأبراج الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.. تحسن فى العمل ومفاجآت عاطفية

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الثلاثاء

الحمل

كن مرنًا للتعامل مع كافة التغيرات التى تطرأ على جميع الأصعدة وفكر جيدًا، وتقرب أكثر من شريك حياتك وشاركه فى الأمور المختلفة.

الثور

طّور من مهاراتك واكتسب معلومات جديدة تفيدك فى عملك، وقدم الدعم والنصيحة لأفراد أسرتك وعائلتك.

الجوزاء

ركز فى العمل وابتعد عن الأشخاص السلبيين وتصرف بعقلانية، وفاجأ شريك حياتك وقدم له الهدايا لتتحسن العلاقة.

السرطان

جدد طاقتك لتحقق المزيد فى عملك، واحرص على إنهاء كافة المشكلات فى العلاقة العاطفية.

الأسد

ادرس قرارتك جيدًا قبل اتخاذها واحصل على النصيحة من أصحاب الخبرة، وحقق الأمان لشريك حياتك واقضى وقتًا لطيفًا معه.

العذراء

تخلص من الروتين فى العمل وابحث عن تحديات جديدة، واحرص على استقرار الحياة العاطفية مع شريكك.

العقرب

ابحث عن حلول لكافة المشكلات التى تواجهك فى العمل، واحرص على حضور المناسبات الأسرية والعائلية لتحافظ على علاقاتك مع أقاربك.

الميزان

حافظ على استقرار مستواك المادى وحسّن دخلك، واخرج لنزهة لتستعيد حيويتك ونشاطك.

الجدى

افصل بين العمل والحياة العاطفية واهتم بمهامك وقم بها على الوجه الأمثل، واحتوى شريك حياتك وانصت له ولا تهمله.

القوس

واصل العمل لتحقق أهدافك ولا تيأس، وسيطر على الوضع العاطفى وتوصل لحلول لكافة المشكلات التى تواجهك فى حياتك العاطفية وتحدث مع شريك حياتك.

الحوت

اهتم بعملك واسعى لتحقق طموحاتك، ولا تنس أفراد أسرتك وعائلتك وكن بجانبهم وساندهم.

الدلو

تماسك لتتخطى كافة العقبات التى تواجهك فى العمل، وكن قدوة لأسرتك وعائلتك.