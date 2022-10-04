اليوم العالمى للحيوان.. التفاصيل وتاريخ الاحتفال

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمي للحيوان

وتم اختيار هذا اليوم ليكون اليوم العالمى للحيوان؛ إحياء لـ ذكرى القديس الكاثوليكى فرنسيس الأسيزى، والذى كان ينادى بالرفق بالحيوانات دائما طوال عمره ، وتوفى فى مثل هذا اليوم 4 أكتوبر 1226م.

اليوم العالمى للحيوان أو يوم الحيوان العالمى تم اتخاذ قرار الاحتفال به خلال المؤتمر الدولى لحركة حماية الطبيعة، والذى عقد فى فلورنسا، بدولة إيطاليا عام 1931م.

اليوم العالمى للحيوان، هو حدث دولى يعمل على توحيد حركة حماية الحيوان، بقيادة ورعاية مؤسسة ناتوريواتش الخيرية لرعاية الحيوان، والتى تتخذ من المملكة المتحدة، مقرا لها منذ عام 2003م.

اليوم العالمي للحيوان

وفى النظر لـ تاريخ اليوم العالمى للحيوان، فقد تم وضع المبادئ للحفاظ على الحيونات من الانقراض بواسطة الجمعية الدولية لحقوق الحيوان، بمناسبة الاجتماع الدولى لحقوق الحيوان الذى تم انعقاده فى لندن يوم 21 إلى 23 سبتمبر عام 1977.

اليوم العالمى للحيوان.. وعقب ذلك، تم الإعلان العالمى لحقوق الحيوان فى باريس فى 15 أكتوبر 1978 فى مقر منظمة اليونيسكو، والذى قدَّم النص المنقَّح من قِبَل الجمعية الدولية لحقوق الحيوان فى 1989 إلى المدير العام لليونيسكو، إلى أن صدر الإعلان العالمى لحقوق الحيوان فى عام 1990 .

جدير بالذكر، أن هناك أياما عالمية أخرى مرتبطة بحقوق الحيوانات، مثل: اليوم العالمى للحيوانات المختبرية، وهذا يتم الاحتفال به فى 24 أبريل من كل عام، وأيضا، اليوم العالمى للحياة البرية، والذى يتم الاحتفال به يوم 3 مارس من كل عام.

اليوم العالمي للحيوان

اليوم العالمى للحيوان... ومن جانبهم، أعرب حماة الحيوانات فى جميع أنحاء العالم عن استعدادهم لتنظيم مجموعة متنوعة من المناسبات العامة سنويا، حيث يُحتفل فى روسيا بـ اليوم العالمى للحيوان منذ عام 2000؛ بناء على مبادرة من الصندوق الدولى للرفق بالحيوان.