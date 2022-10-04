لأول مرة.. العثور على بقايا ماموث صغير بحالة جيدة

جدة - نرمين السيد - أوضح بافل كوسينتسيف، كبير الباحثين فى معهد البيئة النباتية والحيوانية بفرع الأورال التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن العلماء عثروا فى يامال على بقايا ماموث صغير.





وأشار كوسينتسيف إلى أنهم حققوا هذه السنة اكتشافًا فريدًا لبقايا ماموث لا يتجاوز عمره 6 سنوات، وهو بحالة جيده، حيث عثر العلماء على القسم الأكبر من هيكله العظمى مع الخرطوم، وعليها بقايا الأنسجة الرخوة والفرو والجلد وأذنه وعينه، وهذه أول مرة يعثروا على ماموث بهذه الحالة الجيدة، بحسب ما نقلته "العربية".

وأضاف أن أول من عثر على هذا الماموث هم السكان المحليون، الذين أبلغوا متحف التراث المحلى فى تازوفسكى بمنطقة يامال نينيتس ذات الحكم الذاتى، وقد نظم المتحف بعثة علمية إلى المكان الذى عثر فيه على الماموث أخذت بعض العينات لتحليلها.

وتابع: "يمكننا استنادًا إلى نتائج دراسة هذه العينات، استعادة الظروف الطبيعية التى عاش فيها هذا الماموث، وبالطبع المثير للاهتمام هو خرطومه، صحيح عثر العلماء سابقًا على خراطيم الماموث أيضًا، ولكن ليس بينها خرطوم لماموث بهذا العمر.