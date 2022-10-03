لهذا السبب.. جوجل تُوقف أهم خدماتها فى الصين

جدة - نرمين السيد - ويعرض تطبيق ترجمة جوجل، والموقع الآن شريط بحث عام ورابطًا يعيد توجيه المستخدمين الصينيين إلى صفحته فى هونج كونج، والمحظورة فى البر الرئيسى.

وأبلغ المستخدمون عن عدم تمكنهم من الصول إلى الخدمة منذ السبت، بحسب منشورات وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.

ولم تعد ميزة الترجمة موجودة، على متصفح "جوجل كروم" تعمل أيضًا للمستخدمين فى الصين، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأشارت جوجل فى بيان لها إلى أن خدمة الترجمة توقفت فى الصين بسبب الاستخدام المنخفض، ليس من الواضح عدد المستخدمين الذين يستخدمون خدمة الترجمة من جوجل فى الصين.

وسحبت جوجل محرك البحث الخاص بها من السوق الصينية، بعد أن أصبحت غير راغبة فى الالتزام بقواعد الرقابة فى البلاد.

وتحركت الصين بعد ذلك لحظر خدمات جوجل الأخرى كخدمة البريد الإلكترونى "جى ميل" والخرائط "جوجل مابس".