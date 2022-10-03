17 شخصا أصيبوا.. تجربة علمية بمدرسة فى إسبانيا تنتهى بانفجار ضخم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحدث الانفجار الناجم عن تجربة علمية خاطئة فى إحدى المدارس بمدينة جيرونا بإسبانيا، وتسبب فى نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، وإصابة 12 آخرين.

وقال جوزيب ترويتا، المتحدث باسم المستشفى إن جميع المصابين ليسوا فى حالة خطرة، وسيغادرون قريبًا، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وبينما كان أحد المدرسين يحاول تبسيط تجربة علمية باستخدام النيتروجين السائل، حدث الانفجار القوى أمام التلاميذ، بحسب ما ذكر موقع "ويكلى" الذى نشر مقطع الفيديو.

ووفق السلطات فإن السبب الأساسى للانفجار مازال قيد البحث، كما أن العدد الإجمالى للإصابات الناجمة عن الحادث غير ثابت.