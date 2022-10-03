جدة - نرمين السيد - وحدث الانفجار الناجم عن تجربة علمية خاطئة فى إحدى المدارس بمدينة جيرونا بإسبانيا، وتسبب فى نقل 5 أشخاص إلى المستشفى، وإصابة 12 آخرين.
وقال جوزيب ترويتا، المتحدث باسم المستشفى إن جميع المصابين ليسوا فى حالة خطرة، وسيغادرون قريبًا، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وبينما كان أحد المدرسين يحاول تبسيط تجربة علمية باستخدام النيتروجين السائل، حدث الانفجار القوى أمام التلاميذ، بحسب ما ذكر موقع "ويكلى" الذى نشر مقطع الفيديو.
ووفق السلطات فإن السبب الأساسى للانفجار مازال قيد البحث، كما أن العدد الإجمالى للإصابات الناجمة عن الحادث غير ثابت.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 17 شخصا أصيبوا.. تجربة علمية بمدرسة فى إسبانيا تنتهى بانفجار ضخم (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.