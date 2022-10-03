احذر.. هذه كلمات المرور المعرضة للاختراق فى ثانية واحدة

جدة - نرمين السيد - يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم من مستخدمى الإنترنت حتى الآن كلمات مرور شائعة، وبالتالى فهم معرضون لخطر اختراق حساباتهم، فلصوص الإنترنت يمكنهم اختراقها فى ثانية واحدة لأنه من السهل تخمين البعض منها.





ونشر فريق من الباحثين من "NordPass" تحذيرًا للمستخدمين، لتحقق من إعداداتهم، ووفقًا للنتائج، فيبدو أن الأشخاص يواصلون استخدام كلمات مرور معروفة، مثل "123456" و "Qwerty" و "Password" كلمة المرور.

ورغم التحذيرات التى لا تنتهى بشأن الأمان عبر الإنترنت، يبدو أن ملايين الحسابات لا تزال سهلة التعرض للهجوم، ولذلك، من الضرورى التأكد من أن كلمة المرور الخاصة بك عصية على تخمين المتسللين.

وأصدرت شركة "NordPass" قائمة بكلمات المرور الأكثر اختراقًا فى جميع أنحاء العالم، وإذا كانت تستخدم أيًا منها، فإن النصيحة الهامة: قم بتغيير كلمات مرور شائعة فى جميع أنحاء العالم "123456 / 123456789 / 12345 qwerty/ password/ 12345678/ 111111/ 123123/1234567890/1234567".

وبالإضافة إلى كلمات المرور المستخدمة بشكل متكرر، وجد الباحثون ان عددا كبيرًا من الأشخاص يستخدمون أسماءهم جنبًا إلى جنب مع الكلمات البذيئة، واكتشف بحث "NordPass"، أيضًا أن كلمة "Dolphin" احتلت المرتبة الأولى بين كلمات المرور المتعلقة بالحيوانات فى العديد من البلدان.

وإذا كانت كلمة المرور الخاصة بك بسيطة للغاية وكنت قلقًا من أن حساباتك قد تكون فى خطر، فإن النصيحة الأهم التى يقدمها معظم الخبراء هى التأكد من تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بانتظام واستخدام رموز يصعب تخمينها، بحسب ما نقلته "العربية".

وأشارت شركة "NordPass" إلى أن أفضل كلمة مرور هى تلك التى تكون معقدة، بحيث تحتوى على 12 حرفًا على الأقل ومجموعة متنوعة من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

وتكمن النصيحة المهمة الأخرى فى التاكد من أن لديك كلمات مختلفة لحساباتك على الإنترنت، لان اعتماد كلمة مرور واحدة لحسابات مختلفة تُسعد المخترقين، وإذا وقع اختراق حساب واحد فقط، فاعتبر جميع حساباتك الأخرى معرضة للخطر.

وينصح خبراء أمن الإنترنت بتغيير كلمات المرور كل 90 يومًا للحفاظ على أمان حساباتك وإبعاد اللصوص.