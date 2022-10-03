بلدة هندية تحظر كلمة «مرحبا» لهذا السبب الغريب

جدة - نرمين السيد - وطُلب من موظفى الخدمات المدنية فى ولاية ماهاراشترا الهندية، التوقف عن قول "مرحبًا"، بحسب ما ذكرته صحيفة "التايمز" الإنجليزية.
وقالت حكومة الولاية إن كلمة "مرحبًا" تحمل نزعة غريبة وسطحية، أخبرت موظفى الخدمة المدنية أنه ينبغى عليهم تحية الجمهور بعباراة "فاندى ماتارام"، التى تعنى "أنا أنحنى لك، ياوطن"، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
وأوضحت الصحيفة أن الولاية بما فى ذلك أكبر مدنها مومباى، يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندا مودى، والذى يتطلع إلى تأكيد "التفوق الثقافى للديانة الهندوسية والتقاليد الهندية".
وتم طرح هذا الاقتراح فى البداية من قبل وزير ولاية ماهاراشترا، سودهير مونجانتيوار، بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية مؤخرًا، ثم تراجع لاحقًا وقال إنه يمكن استخدام أى كلمة معادلة تعكس القومية.
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