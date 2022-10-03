جدة - نرمين السيد - ويحمل هاتف هونر الجديد اسم "Honor X40GT"، والذى يعمل بمعالج "Snapdragon 6 Gen 1". ويتمتع الهاتف بشاشة من نوع "OLED" والتى تأتى بحجم 6.67 بوصة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية ذات دقة فائقة. ويأتى الهاتف ببطارية كبيرة تبلغ قدرتها 6000 مللى أمبير كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطارية كبيرة.. مواصفات هاتف هونر الجديد «Honor X40GT» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.