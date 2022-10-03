معهد الفلك يعلن تفاصيل الكسوف الجزئى للشمس

وأضاف القاضى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أنه عند ذروة الكسوف الجزئى سيغطى قرص القمر حوالى 86٪ من قرص الشمس، وسيستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته وحتى نهايته 4 ساعات و4 دقائق تقريبا، وأوضح أن الكسوف الجزئى يمكن رؤيته فى معظم قارة أوروبا، شمال وشرق إفريقيا، الشرق الأوسط، جنوب وغرب قارة آسيا، والمحيط الأطلنطى.
وكشف عن توقيتات مراحل الكسوف الجزئى للشمس بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة حيث يبدأ فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان، وستكون ذروة الكسوف الجزئى فى تمام الساعة الواحدة ظهرا، وينتهى الكسوف فى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان.
وأكد رئيس المعهد أنه يمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.
وأوضح أن الكسوف الشمسى يحدث فى وضع الاقتران أو الاجتماع أى أن حدوث الكسوف الشمسى يشير بقرب ولادة الهلال الجديد، ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد، كما يحدث الخسوف القمرى فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر القمرى عندما يكون القمر بدرا.
وأشار إلى أن ظاهرة كسوف الشمس تحدث عندما تصطف الشمس والقمر والأرض فى خط مستقيم، بحيث يمر القمر بيننا وبين الشمس مما يؤدى إلى حجب صورة الشمس كليًا أو جزئيًا لسكان الأرض، فيما يحدث الكسوف الكلى للشمس عندما يكون القطر الزاوى للقمر أكبر من الشمس، مما يحجب كل ضوء الشمس المباشر، ويحول النهار إلى ظلام.
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