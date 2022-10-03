علامات تشير إلى إصابة هاتفك بالفيروسات

جدة - نرمين السيد - وأشار الخبراء إلى أن البرامج الضارة التى يقوم المستخدم بتنزيلها على الهاتف تستهدف الوصول إلى المعلومات الموجودة فى الهاتف وتجعل البيانات عرضة للسرقة. وأوضح الخبراء أن تلك البرامج الضارة تأتى فى شكل تطبيقات وإعلانات وغيره، وبمجرد تنزيلها يقوم الهاكرز بغلق الأجهزة وتشفير المعلومات الشخصية. وهناك بعض العلامات التى تشير إلى تعرض هاتفك للاختراق نتيجة لوجود فيروس، منها: -استنزاف البطارية بشكل سريع، لأن تلك البرامج تكون متعطشة للطاقة. -ظهور التطبيقات الجديدة فى صورة غريبة على الشاشة الرئيسية بالهاتف. -ظهور الإعلانات الخبيثة والمريبة كعلامة على وجود فيروس أو برامج ضارة. -استغلال مكثف لباقات الإنترنت.

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