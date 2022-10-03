أمريكية تظهر بعين مرصعة بالجواهر (صور)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأمريكية التى تدعى راشيل ماكنسلى، عن سبب مظهر عينها اليمنى المرصعة بالجواهر. وبسبب تعرض الأمريكية للكثير من التساؤلات بسبب مظهر عينها اليمنى المرصعة بالجواهر، كشفت عن فقدها لعينها بسبب إصابتها بالسرطان فى عمر 18 شهرا فقط، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "الديلى ستار". وأوضحت أن وقتها أخبروا الأطباء والدتها بأن الحل الوحيد لإنقاذها هو إزالة عينها المصابة. وخضعت فى عمر 25 سنة لعملية جراحية لوضع عين صناعية تساعد فى الحصول على حركة أفضل وأكثر واقعية. ولكنها استعانت بتلك العدسة الماسية الغريبة مؤكدة أنها لا تؤلمها مطلقا وأن الأحجار الكريمة بداخل العدسة نفسها.

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