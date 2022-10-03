بعد تسلقه للنوافذ والبلكونات.. رجل يثير الذعر فى أستراليا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتفاجأ واحد من سكان الأبراج السكنية الموجودة فى جولد كوست بأستراليا، بوجود رجل يبلغ 30 عاما خلف زجاج النوافذ والشرفات.
ثم بدأ السكان يرونه ويصرخون عندما كان يتسلق البرج السكنى فى ساوثبورت ويقفز بين "البلكونات"، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وأثناء استمتاعه بالتسلق والقفز بين الشرفات والنوافذ، سقط على بعد 6 أمتار وتم نقله إلى المستشفى لإصابته بالجروح فى ساقه.
وتسبب الرجل الذى يتسلق النوافذ فى إثارة حالة من الصدمة والذعر لدى السكان، لذا تم اتهام ذلك الشخص بتسلق مبنى بشكل غير قانونى كما يواجه عقوبة السجن المحتملة، ويتعرض لأقصى عقوبة للجريمة هى الحبس لمدة 12 شهرا.
ونصحت السلطات السكان بالتأكد من غلق أبواب الشرفات حتى لا يتم تعرضهم للاقتحام فى أى وقت.
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