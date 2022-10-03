بسعر مناسب للشباب.. مواصفات «Vivo Y73t»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أن هاتفها الجديد الذى يحمل اسم "Vivo Y73t" من الهواتف التى تستهدف الشباب بسبب إمكانياته المتميزة وسعره الرخيص.

ويأتى هاتف "Vivo Y73t" بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.58 بوصة، وبجودة FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2408 بيكسل.

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، وتبلغ دقة المستشعر الأساسى 50 ميجابيكسل، كما تحتوى على مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بقوة 6000 مللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات.

ويُطرح الهاتف بألوان عدة وهى الأسود والبرتقالى والأزرق، وبسعر 194 دولار أى حوالى 3700 جنيه مصرى.