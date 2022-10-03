جدة - نرمين السيد - وخلال المسابقة، تسعى الفرق المشاركة ببناء أبراج بأجسام الأشخاص حتى تصل إلى 10 مستويات حتى تفوز بلقب "أفضل قلاع". وتقام تلك الاحتفالية كل عامين فى ساحة مصاعة الثيران السابقة بالمدينة المتوسطية، وفقا لصحيفة "البيان". وفاز فى المسابقة العام الجارى رياضيين من فيلافرانكا، وهى مدينة شهيرة بأهراماتها البشرية، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "دياريو دى تاراجونا". وترجع عادى الأبراج البشرية إلى كتالونيا شمال شرقى إسبانيا، منحتها اليونسكو وضع التراث الثقافى غير المادى. ويتدرب المشاركون قبل المسابقة لأجل تجنب انهيار الهرم البشرى، ونادراً ما يصاب المشاركون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهرم البشرى.. مسابقة تشعل إسبانيا بعد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.