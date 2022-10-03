إجراء جديد من فيسبوك بشأن المنشورات (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - فيسبوك

وذكر الموقع أن تطبيق فيسبوك يختبر، حاليا، خيارًا جديدًا للمنشورات، سيعطى صاحب المنشور إمكانية جعله مقتصرًا على المشتركين فقط، دون السماح للمستخدمين الآخرين برؤيته والوصول إليه لفترة أولية محددة، تشمل 24 ساعة أو 48 ساعة أو أسبوع.

وأشار الموقع إلى أنه أصبح، حاليا، لدى بعض المستخدمين على فيسبوك زر الوصول المبكر للمشتركين، فى إعدادات المنشور، وهو ما يمكنهم من تقييد الوصول إلى ذلك المنشور لفترة زمنية يختارها ويحددها بنفسه. ولفت موقع socialmediatoday إلى أن فيسبوك يعمل على إضافة مزيد من الأدوات لصناع المحتوى، بما فى ذلك تحديثات صفحات فيسبوك التى تشمل إشعارات التوثيق لدعم صناع المحتوى الزملاء، وكذلك نماذج للمساعدة على التعرف على أبرز المتابعين.

فيسبوك

وكان مارك زوكربيرج، مؤسس موقع فيسبوك ومالك عملاق التكنولوجيا "شركة ميتا" التى تضم مواقع ومنصات وتطبيقات "إنستجرام وواتساب وماسنجر"، قد نشر مؤخرا، على حسابه الرسمى على فيسبوك صورة تجمعه بزوجته "بريسيلا تشان"، وعلق عليها قائلًا: "الكثير من الحب.. يسعدنى مشاركة أن ماكس وأغسطس "أبنائه" سيحصلان على أخت جديدة العام المقبل.