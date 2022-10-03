إجراء جديد من فيسبوك بشأن المنشورات (تفاصيل)

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جدة - نرمين السيد - فيسبوك
وأشار الموقع إلى أنه أصبح، حاليا، لدى بعض المستخدمين على فيسبوك زر الوصول المبكر للمشتركين، فى إعدادات المنشور، وهو ما يمكنهم من تقييد الوصول إلى ذلك المنشور لفترة زمنية يختارها ويحددها بنفسه.
ولفت موقع socialmediatoday إلى أن فيسبوك يعمل على إضافة مزيد من الأدوات لصناع المحتوى، بما فى ذلك تحديثات صفحات فيسبوك التى تشمل إشعارات التوثيق لدعم صناع المحتوى الزملاء، وكذلك نماذج للمساعدة على التعرف على أبرز المتابعين.
فيسبوك
جدير بالذكر، أن مارك مالك موقع فيسبوك يحتل المرتبة الـ 20 بين أثرياء العالم، بعد أن تراجعت ثروته إلى ما يقرب من 55.3 مليار دولار العام الجارى.
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