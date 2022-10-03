أستاذ اجتماع: الإنسان محتاج ليوم ونصف إجازة أسبوعية حتى يجبد العمل

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال لقاء فى برنامج من مصر، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه يعنينا من العامل الإنتاج والجودة فى النهاية، وإذا كان العامل لديه من الطاقة التى لا تنفذ قبل نهاية وقت العمل لابد أن يكون متقنا ومجيدا للعمل المنوط به.

وأوضح الدكتور طه أبو الحسين، أن علماء الصحة النفسية حينما حددوا ساعات العمل فى الأسبوع بخمس أيام ونصف قيموها وفق المجريات العملية.

وأشار إلى أنهم حددوا أن الانسان يحتاج إلى يوم ونصف حتى يستطيع أن يجيد العمل.