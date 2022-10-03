توقعات الأبراج الإثنين 3 أكتوبر 2022.. نصائح مهمة فى العمل والعلاقات

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الإثنين

الحمل

كن يقظًا لحل كافة المشكلات التى تقابلك فى العمل والتعامل مع كافة التغيرات، واختار الأصدقاء الذين يشبهونك فى الطباع وطريقة التفكير.

الثور

طّور من نفسك واكتسب مهارات جديدة فى العمل، وكن قريبًا من عائلتك وشاركهم فى الأمور التى تهمهم.

الجوزاء

احرص على تحسين مستواك فى العمل لتكن متميزًا، وقدم الدعم لشريك حياتك وساند أفراد أسرتك.

السرطان

كن قويًا لتستطيع تخطى كافة العقبات التى تقابلك وتعامل بعقلانية، وكن متواصلًا مع أقاربك وقدم لهم النصيحة وساعدهم.

الأسد

وتجاهل من يحاولون تشتيتك وإثارة غضبك وركز فى عملك، واقضى وقتًا لطيفًا وهادئًا مع شريك حياتك.

العذراء

تريث وتعامل بهدوء وحكمة وسيطر على أعصابك وادرس قرارتك جيدًا، وكن داعمًا للمقربين منك وشاركهم الرأى.

العقرب

حافظ على مكاسبك واستمر لتحقيق المزيد، واحرص على إنهاء المشكلات فى محيط الأسرة والعائلة واحتوى شريك حياتك.

الميزان

استمر فى العمل وابحث دائمًا عن الأفضل لتحقق أهدافك، واهتم بشريك حياتك وانصت له.

الجدى

فكر جيدًا ولا تنفعل وتصرف بعقلك، واحرص على مساعدة أقاربك وأسرتك فى شؤون حياتهم قدر المستطاع.

القوس

انس الماضى ولا تنس الدرس وركز فى مستقبلك، وتخلص من التوتر فى العلاقة العاطفية واحرص على حياة يملئها الود مع شريك حياتك خالية من الصراعات.

الحوت

واصل المضى قدمًا فى طريقك ولا تنظر حولك، وافتح قلبك للشخص الذى تجده مناسبًا كشريك حياة لك.

الدلو

تعاون مع زملائك فى العمل واحرص على تطوير الأداء، ولا تهمل شريك حياتك وكن بجانبه وقدم النصيحة له.