انطلاق عروض «ديزنى على الجليد» في ديسمبر المقبل باستاد القاهرة

جدة - نرمين السيد - أوضح عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن الترفيه يعد أحد أكبر الأنشطة فى العالم اقتصادياً ويحظى باهتمام كبير، مشيراً إلى الاستراتيجية الإعلامية الجديدة لمصر التى أعدتها الوزارة مع تحالف دولى متخصص خلال عام ٢٠٢١، للترويج للمقصد السياحى المصرى والتى تهدف لإبرازه بصورة ذهنية جديدة كمقصد نابض بالحياة وذلك من خلال الفعاليات والأحداث والمهرجانات والعروض الترفيهية، لافتاً إلى أن هذا النوع من العروض يأتى فى إطار ملامح هذه الاستراتيجية.

وأشار إلى أن عودة عروض ديزنى مرة أخرى إلى مصر تعد بمثابة رسالة للعالم بأن مصر قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية، كما يُبرز تعظيم التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص ودور القطاع الحكومى لتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره.

وستكون مصر المحطة الأخيرة لعروض ديزنى على الجليد فى الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة.

وتعد أحد أهداف هذه العروض هو إدخال نوع جديد من النشاطات الترفيهية على الأسرة المصرية، وسوف تقدم "ديزنى على الجليد" من خلالها باقة من أمتع العروض الترفيهية الاستثنائية مع مجموعة من نجوم ديزنى التى تمنح الجمهور المصرى أجواء مفعمة بالحيوية والحماس، وإتاحة فرصة المشاهدة أمام عدد كبير من المشاهدين.

وتمثل مصر مركزاً مهماً للثقافة والفنون، وتحرص جميع الجهات والهيئات الحكومية على تقديم الدعم وعمل التسهيلات اللازمة لتخرج هذه العروض فى أبهى صورة، وبما يليق بمكانة مصر كواحدة من أهم المحطات الثقافية والترفيهية فى الوطن العربى .