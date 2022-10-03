حكم إقامة مجالس الذكر فى المساجد.. الإفتاء تحسم الجدل

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن إقامة مجالس الذكر والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى المساجد وفى غيرها -بعد تصريح الجهات المختصة بها- مِن العبادات المشروعة، وموافقٌ لِمَا ورد فى الكتاب والسنة وهدى السلف الصالح وعلماء الأمة المتبوعين وما جرى عليه عمل المسلمين عبر الأعصار والأمصار مِن غير نكير، بشرط مراعاة الآداب الشرعية والتنظيمية للأماكن.





وأوضحت أن الجهر بالذكر فى هذه المجالس مع مراعاة ما سبق مشروعٌ أيضًا؛ بحيث يكون بشكلٍ لا تشويشَ فيه على المصلين والذاكرين وقُرَّاء كتاب الله تعالى؛ وذلك امتثالًا للتوجيه النبوى الكريم فى مثل قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» رواه الإمام مالك فى "الموطأ"، والإمام أحمد فى "المسند".

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