بحلول 2025.. تستطيع قضاء عطلتك خارج كوكب الأرض فى فندق فضائى

جدة - نرمين السيد - محطة بايونير التى ستستوعب ما يصل إلى 20 مسافرًا، بعرض 39 قدمًا، سيتم تجميعها فى المدار بواسطة بناة روبوتيين.
وتتطلع الشركة أيضًا إلى بناء منشأة مدارية أكبر، تحمل اسم فوييجر، والتى سوف تستوعب ما لا يقل عن 400 شخص.
وأوضح تيم الاتورى، رئيس العمليات فى "أوربيتال أسمبلى"، أن "بايونير وفويجير سيكون لديهما الكثير لشغل الجيل الأول من المصطافين فى الفضاء، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
وتابع: "ستضم أقسام الفندق فى كلتا المحطتين مناطق للنوم وتناول الطعام والأنشطة مثل الرياضة.
وأضاف: "لا تزال تفاصيل البرنامج قيد التطوير، لكننا نتوقع أن يكون لدى الأشخاص الكثير للقيام به بمجرد وصولهم إلى الفضاء".
وأشار تيم إلى أن تكلفة نقل البشر إلى المدار يتعنى على الأرجح أن الأشخاص الوحيدين الذين يسجلون الوصول إلى أى من الفندقين الفضائيين سيكونون من الأثرياء.
ولفت إلى أن توقعاتهم تُظهر أن مع نتقال المزيد من الأشخاص إلى الفضاء وإتاحة المزيد من الإمكانات عبر الإنترنت، سينخفض سعر نقل الأشخاص إلى الفضاء بشكل كبير.
وأكد أنه فى النهاية يمكنهم جعل تكاليف الإقامة فى المحطة أقل من 10000 يورو، أى ما يعادل 8800 جنيه إسترلينى.
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