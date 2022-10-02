صيادون يلجؤون لحيلة شيطانية للفوز فى مسابقة صيد سمك بأمريكا (صورة)

جدة - نرمين السيد - لكن سرعان ما اكتشفت حيلة الصيادين اللذين كانا يشاركان فى مسابقة لصيد السمك فى ولاية أوهايو الأمريكية، الجمعة، بينما كانا على منصة التتويج، حيث نالا جائزة أيضًا قدرها 5 آلاف دولار.

وكانت حيلة الصيادين تقوم على حشو السمك الذى اصطاداه بالأوزان عن طريق حلوق السمك، لكى تظهر أثقل من ذلك الذى اصطاده الآخرون.

وبلغ وزن الأسماك التى اصطادها رونيون وكومينسكى نحو 15 كيلوجرام، وهو ما يشكل ضعفى الأوزان التى حققها أقرب منافسيهما.

وبعدما أثارت الأسماك الشكوك، قرر مدير المسابقة تفقدها، وعندما اكتشفت الحيلة، وجرى تجريد الصيادين من اللقب.

وتبين أن الاثنين وضعا كميات من الكرات المعدنية، التى جرى تصميمها خصيصًا لإضافة الوزن فى أحشاء الأسماك.

وأشار مدير المسابقة إلى وجود أوزان فى المسابقة.

لكن الأمر لم يتوقف عند خسارة اللقب والجائزة، إذا سارعت الحشود الموجودة فى المكان إلى توبيخ الصيادين بأصوات غاضبة، وطالب البعض بسجنهما.

وأثارت القصة تساؤلات بشان البطولات السابقة التى شارك فيها الاثنان وتمكنا من الفوز فيه.