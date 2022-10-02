مزهرية صينية نادرة من القرن الـ 18 تباع بنحو 10 ملايين يورو

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشبكة الإخبارية لقناة "فرانس 1" إلى أن الخبراء ثمنوا مبدئيا سعر هذه المزهرية بنحو ألفى يورو كحد أقصى وكانت من ضمن مجموعة من قطع الأثاث والتحف الفنية المختلفة المعروضة فى مزاد أقامته دار "أوزنا" فى فونتينبلو بالقرب من باريس.

وأوضح مدير قسم القطع الفنية فى "أوزنا" سيدريك لابورد، أن صاحبة المزهرية، التى تعيش فى أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، ورثتها عن والدتها التى ورثتها بنفسها عن والدتها التى كانت جامعة تحف فنية باريسية كبيرة فى القرن العشرين.

وكانت القطعة جزءًا من الممتلكات التى تركتها والدة البائعة عند وفاتها فى شقتها فى سان برياك سور مير على ساحل بريتانى.

وقال المسؤول عن المزاد جان بيار أوزنا إن الابنة "كانت بعيدة، حتى أنها لم تر المزهرية، وقد نقلتها إلى باريس".

وهذه المزهرية الزرقاء والبيضاء من نوع تيانكيوبينج مصنوعة من البورسلين والمينا الزجاجى، ومزيّنة برسوم تنانين وغيوم، ويبلغ طولها 54 سنتيمتراً وقطرها 40 سنتيمترًا.

وقدّر الخبراء سعرها الأولى بما بين 1500 و2000 يورو، لكنّ الشارى حصل عليها مقابل 7.7 مليون يورو، أى بسعر 9.121 مليون يورو شاملاً النفقات والرسوم.

وترتبط أهمية المزهرية بالحقبة التى تعود إليها، فإذا كانت من القرن العشرين، كما ظنّ الخبراء، تُعتبر قطعة عادية نسبياً غير ذات أهمية كبيرة، أما إذا كانت من القرن الثامن عشر، فتُعدّ قطعة نادرة جداً، مما يبرر السعر الذى بيعت به.