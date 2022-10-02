ستتوفر بـ 70 لغة.. جوجل تضيف مميزات جديدة لـ Google Lens

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة جوجل مؤخرًا عن تعزيز مميزات ميزة وتطبيق عدسة جوجل "Google Lens"، وهى الميزة التى تسمح للمستخدمين البحث عن ما يريدون باستخدام الكاميرا أو الصورة، حيث أوضحت جوجل أن المستخدمين يعتمدون عليها حاليًا للإجابة على أكثر من 8 مليار سؤال فى الشهر.





ويمكن الاعتماد على هذه الميزة كذلك للترجمة بين اللغات بسهولة من خلال الإشارة إلى أى شئ بالكاميرا أو التعرف على النصوص داخل أى صورة، هذا بالإضافة إلى إمكانية استكمال البحث عن صورة بالنصوص من خلال ميزة البحث المتعدد "Multisearch".

وتعتبر ميزة البحث المتعدد قادمة لأكثر من 70 لغة، وكانت جوجل قد أتاحت فى وقت سابق من العام الماضى ميزة البحث المتعدد "Multisearch"، وهى الميزة التى تتيح من خلال عدسة جوجل البحث بواسطة الكاميرا أو الصور، ثم استكمال البحث بالنص للحصول على نتائج أدق، بحيث يمكن التقاط صورة أو لقطة شاشة مثل قميص ثم كتابة ربطة عنق للحصول على ربطات عنق متناسق معه.

وبعد أن كانت ميزة البحث المتعدد متاحة للمستخدمين باللغة الإنجليزية فقط، أشارت جوجل إلى أنها ستتوفر بأكثر من 70 لغة مختلفة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويستخدم الأشخاص عدسة جوجل لترجمة النصوص داخل الصور أكثر من مليار مرة فى أكثر من 100 لغة.