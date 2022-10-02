مايكروسوفت تخطط لإغلاق تطبيق SwiftKey لمستخدمى iOS

جدة - نرمين السيد - وتجهز مايكرسوفت لإغلاق تطبيق SwiftKey على منصة iOS فى 5 أكتوبر الجارى، والذى توفر لمستخدمى منصة iOS منذ شهر سبتمبر من عام 2014.

وبدأت أبل فى دعم تطبيقات لوحة المفاتيح التى تعود لجهات خارجية منذ 2014، ومن ثم قدمت مايكروسوفت مباشرة إصداراها الخاص لمستخدمى منصة iOS.

واستحوذت مايكروسوفت على تطبيق SwiftKey خلال شهر فبراير من عام 2016 فى صفقة بقيمة 250 مليون دولار، حيث قدمت تحديث التطبيق الأول بالتزامن مع إطلاق تحديث Windows 10 فى عام 2018.

وأطلقت مايكروسوفت التحديث الأخير للتطبيق فى 11 من أغسطس من عام 2021، حيث قدمت مايكروسوفت عدد جديد من الإيموجى للكثير من اللغات، ولقد حصل التطبيق على تقييم من 4.6 إلى 5 عبر عدد 97000 من مستخدمى التطبيق.