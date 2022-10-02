«الاكتشاف الحلم».. علماء آثار يعثرون على تابوت عملاق من الجرانيت فى سقارة

جدة - نرمين السيد - وعثر العلماء على تابوت بتحمويا، الذى ترأس خزانة الملك رمسيس الثانى، مدفون فى حجرة تحت الأرض فى سقارة، منذ آلاف السنين، بحسب ما ذكرته "الجارديان" الإنجليزية.
واكتشف فريق بحثى برئاسة علا العجيزى، الأستاذة الفخرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، التابوت الجرانيتى العملاق المغطى بالنقوش فى سقارة، وهى مقبرة قديمة تبعد 20 ميلًا جنوب محافظة القاهرة.
وكشفت العجيزى العام الماضى عن مقبرة بتحمويا على مستوى سطح الارض، إلا أنها استطاعت مؤخرًا الوصول لحجرة الدفن والتابوت الحجرى، ما يمكن أن تكشف المزيد عن أولئك الذين حكموا مصر بعد توت عنخ آمون، وفقًا لما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ووجد فريق العجيزى وسط المقبرة، قمة عمود عميق للغاية، على ارتفاع 8 أمتار، حيث استغرق الأمر أسبوعًا كاملًا لإزالة الرمال المتجمعة فوقه.
وبواسطة دلو متصل برافعة حبل يدوية، ضغطت العجيزى على نفسها فى داخل الدلو وقامت بهبوط خطير وبطئ حتى أسفل العمو، ليذهلها العثور على التابوت الحجرى.
وأوضحت علا العجيزى أن اكتشاف هذا التابوت فى مكانه الاصلى كان مثيرًا للغاية، لافتة إلى أن االكتابة الهيروغليفية تؤكد قرب بتحمويا من الملك، مما يثبت أنه كان له دور مهم للغاية فى الإدارة بهذا الوقت.
وأشار بيتر دير مانويليان، أستاذ علم المصريات بجامعة هارفارد إلى أن سقارة هى واحدة من أهم المقابر، أضاف هذا الفريق المصرى فصلًا هامًا آخر إلى تاريخ الموقع.
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